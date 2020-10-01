Будет один двигатель на полтора литра.

Материалы по теме JAC S7 обновился и готовится к старту в России

Китайская компания JAC сертифицировала в России кроссовер JAC S7 — соответствующий документ появился в базе Росстандарта. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) предусматривает комплектацию в двух вариантах — с 5- и 7-местным салоном.

Во всех версиях у модели будет 1,5-литровая бензиновая турбочетверка, в российском варианте развивающая 149,6 л.с. и 251 Нм. Движок работает в паре с 6-ступенчатым роботом, имеющим два диска сцепления мокрого типа. Привод — только передний. А вот подвеска — независимая у всех колес; спереди МакФерсон, сзади поперечные рычаги. Тормоза — дисковые на всех колесах.

Не смотрите на надпись на номерной табличке — то, что в Китае продается под индексом X7, до нас доберется как S7

Габаритная длина машины — 4776 мм, колесная база — 2750 мм. Это довольно много по меркам класса: у Toyota RAV4, например, 4600 мм и 2690 мм. Российское ОТТС проясняет некоторые пункты оснащения: климат-контроль, система контроля устойчивости, ассистент экстренного торможения, а опционально доступны парктроники, круиз-контроль, навигация, камера заднего вида.

Собирать автомобили для России будут на казахстанском предприятии «СарыаркаАвтоПром». По предварительным данным, цены на средние комплектации будут составлять около 1,5 млн рублей. Но официальные данные мы получим позднее: российский прайс обещают объявить на презентации кроссовера в конце 2020 года.

Вероятнее всего, до этого срока в России стартует еще один JAC — лифтбек J7, по которому уже объявлены комплектации.

Фото: JAC