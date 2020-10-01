JAC J7: известны российские комплектации

Лифтбек будет представлен в трех версиях с одним мотором.

Материалы по теме Лифтбек JAC J7 прошел российскую сертификацию

Новый китайский лифтбек D-класса JAC J7 появится в России в трех комплектациях — Basic, Comfort и Luxury. В Россию J7 будут поставлять с единственным двигателем — 1,5-литровым бензиновым турбированным, мощностью 136 л. с., который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Уже в начальной версии автомобиль получит светодиодные фары и дневные ходовые огни, наружные зеркала с электроприводом и обогревом. В автомобиле установлен мультифункциональный руль, спинка заднего сиденья складывается в пропорции 40/60, есть USB-разъемы для передних и задних пассажиров, Bluetooth-модуль для подключения мобильного телефона, цифровая приборная панель и вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы.

J7 оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира, ABS, системами электронного распределения тормозных усилий, курсовой устойчивости, помощи при экстренном торможении, ассистентом трогания на подъеме, системой Auto Hold (электромеханическим стояночным тормозом с включением кнопкой) и задними датчикам парковки.

В дополнение к этому в комплектации Comfort предложат люк с электроприводом, функцию фар Follow me home (система головного освещения с автоматическим отключением), кожаную обивку салона вместо тканевой, камеру заднего вида, четыре датчика парковки и круиз-контроль.

Топовая комплектация Luxury имеет в своем арсенале функцию автоматического включения фар и стеклоочистителя, складываемые при запирании автомобиля наружные зеркала, отделанный кожей руль, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров, боковые подушки безопасности и аудиосистему с шестью динамиками.

Продажи новинки стартуют уже в ноябре, ближе к этому сроку появится и информация о ценах.

Кроме того, приблизительно в те же сроки обещают представить и кроссовер S7.

Фото: JAC