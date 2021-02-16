Проблема с запчастями Lada: АВТОВАЗ нашел решение

Доставка деталей будет производиться без выходных, чтобы наполнить региональные склады.

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Компания «Лада-Имидж», подразделение АВТОВАЗа, занимающееся доставкой фирменных запчастей для автомобилей Lada, переводит своих сотрудников на семидневный режим работы, об этом сообщает паблик соцсети ВКонтакте «Нетипичный АВТОВАЗ». С 1 марта у сотрудников предприятия будет новый график сменности, с двумя скользящими выходными.

Ужесточение режима работы началось с начала 2021 года — после новогодних каникул «Лада-Имидж» уже работала 7 дней в неделю, действовала шестидневка с одним скользящим выходным, а также сотрудники выводились в воскресенье за двойную оплату. На эти шаги компания пошла из-за сложной ситуации с запчастями в регионах.

Все фирменные компоненты АВТОВАЗ всегда поставлял со склада в Тольятти напрямую дилерам. Теперь будет не так

Напомним, у ряда дилеров Lada в российской глубинке в последнее время наметился кризис по запасным деталям и узлам — в 2021 году не было еще ни одной поставки.

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Связано это с изменением логистики: по новой схеме, запчасти должны отгружаться не с центрального склада в Тольятти, а с региональных стоков, но необходимый запас на них еще не создан. Отсюда и сложности — увеличение сроков в несколько раз; вместо одной недели клиент вынужден ждать две, а некоторые сервисы перестраховываются и называют срок сразу в 30 дней.

Однако в долгосрочной перспективе должно стать удобнее, сообщает источник: после окончания переходного периода и накопления запасов на региональных складах сроки доставки деталей до конкретного автосалона Lada, напротив, существенно сократятся.

Мы проверили появившуюся в феврале 2021 года информацию об остановке продаж Lada Granta: это неправда, но машины с МКП дилеры проверяют на наличие дефекта.

Фото: АВТОВАЗ