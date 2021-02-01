Kia представила новый седан — K8 — журнал За рулем

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Kia представила новый седан — K8

Эта модель станет преемницей K7, который также известен под названием Cadenza.

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Этот Kia K8 меняет фамильный дизайн бренда и является первой моделью, которая получила новый логотип «Kia».

Новый Kia K8 заменит седан K7 второго поколения, который на некоторых рынках продается под именем Cadenza. В компании заявили, что новый седан поступит в продажу в Южной Корее в конце 2021 года, но пока не уточнили, на каких еще рынках он будет представлен.

Передняя часть автомобиля отличается безрамной решеткой радиатора в форме тигриного носа. Бампера, как такового, у машины нет. Решетка также имеет сложную ромбовидную форму и такие же поворотники.

Уникальной оказалась и задняя часть авто — с узкой полоской светодиодных фонарей, заползающих на задние крылья.

«Этот современный седан был разработан с учетом инноваций и элегантности, — говорит старший вице-президент и глава центра дизайна Kia Карим Хабиб. — Отдавая дань уважения K7, K8 смотрит в будущее. Его прогрессивный экстерьер приобрел характер благодаря выразительной передней части и динамичной парящей задней части, придавая K8 премиальный внешний вид, который вдохновлен самыми технически совершенными яхтами мира».

Kia пока не показала интерьер седана K8 и не опубликовала характеристики модели. Все это будет представлено в ближайшие месяцы.

Фото: Kia

Kia представила новый седан — K8

Эта модель станет преемницей K7, который также известен под названием Cadenza.

Kia представила новый седан — K8 — фото 1224374Kia представила новый седан — K8 — фото 1224375Kia представила новый седан — K8 — фото 1224373Kia представила новый седан — K8
Kia представила новый седан — K8

Эта модель станет преемницей K7, который также известен под названием Cadenza.

Kia представила новый седан — K8 — фото 1224375Kia представила новый седан — K8 — фото 1224374Kia представила новый седан — K8 — фото 1224373Kia представила новый седан — K8
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