Skoda Kushaq: скетчи и дата премьеры

До премьеры ровно месяц, а пока производитель подогревает интерес к своему среднеразмерному кроссоверу.

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Скоро придет время устроиться поудобнее и стать свидетелем «создания истории», говорится в видеотизере, посвященном новому среднеразмерному кроссоверу Skoda Kushaq. Производитель обещает представить автомобиль 18 марта 2021 года. Модель вначале будут продавать на индийском рынке, другие места продаж пока под вопросом.

Инженеры отмечают, что в основу серийной версии кроссовера лег яркий дизайн концепта Vision IN. Чтобы иметь представление о грядущей новинке, Skoda выпустила два эскиза дизайна.

На первом эскизе мы видим мощную переднюю часть нового кроссовера, название которого с санскрита переводится как царь или император. Резко очерченные, состоящие из двух частей передние фары, переходящие в широкую решетку радиатора, выглядят довольно эффектно. Впечатляющий передний бампер с защитой днища намекает на спортивный облик внедорожника.

На второй картинке изображена задняя часть нового «Кушака»: она имеет граненую структуру, удлиненный спойлер на крыше и прочный диффузор. У задних фонарей фирменная кристаллическая структура, а крупная надпись Skoda располагается по центру задней двери.

Эта модель базируется на платформе MQB-A0-IN, которая соответствует новым, более строгим требованиям безопасности и выбросов на местном рынке.

В скором будущем машины Skoda смогут ездить друг за другом в автономном режиме.



Скетчи, видео: Skoda