Шкоды смогут сами ездить за выбранной машиной

Новая автономная технология управления Skoda позволяет точно следовать за выбранным на дороге автомобилем.

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Skoda разработала очень интересную систему автономного управления автомобилем в сотрудничестве с VSB и Техническим университетом Остравы (Чешская Республика). Ею уже оснащены два автомобиля Superb iV, которые теперь могут следовать за выбранным транспортным средством без вмешательства водителя.

Являясь частью их проекта «Follow the Vehicle», который направлен на то, чтобы автономные автомобили следовали за транспортным средством, управляемым человеком, эта технология может быть интересна, в первую очередь, операторам автопарков и каршеринговым компаниям.

«Follow the Vehicle — высокий технический стандарт систем помощи водителю, демонстрирующий возможности системы в сочетании с другими технологиями автономного вождения», — высказался член совета директоров Skoda по техническому развитию Кристиан Штруб.

Ведущее транспортное средство задает скорость, определяет полосу движения и траектории, передавая всю эту информацию ведомому автономному автомобилю. Тот, в свою очередь, следует за ведущим на расстоянии до 10 метров. Система активируется только после введения определенного кода.

Оба тестовых Суперба оснащены системой V2X, что позволяет им обмениваться информацией с другими автомобилями и объектами дорожной инфраструктуры через мобильные сети 4G, LTE и 5G.

Кроме того, два прототипа Skoda имеют специальный блок связи, который обрабатывает данные, полученные от датчиков и систем на основе камер, а также от радаров. Это позволяет им идентифицировать объекты в режиме реального времени, отслеживая окружение. Они также могут самостоятельно парковаться без какого-либо вмешательства человека, после чего ведущий автомобиль может уехать.

Как часто сбоят современные системы автономного вождения? Каждые 13 км!

Фото, видео: Skoda