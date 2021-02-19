Отзывают Grand Cherokee: двигатель может заглохнуть — журнал За рулем

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Отзывают Grand Cherokee: двигатель может заглохнуть

Под сервисную кампанию попали 7,5 тысяч автомобилей.

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Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 7545 автомобилей Jeep Grand Cherokee, выпущенных в период с ноября 2010 года по май 2013 года.

В этих автомобилях контакты реле топливного насоса могли быть загрязнены силиконом и стать причиной неисправности. Это может привести к невозможности запуска двигателя или его остановке во время движения.

Представители марки Jeep в России информируют владельцев о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных работ. Владельцы также могут сами сверить VIN-код своего автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта, и понять, попадает ли их транспортное средство под отзыв.

Если внедорожник участвует в сервисной кампании, на сервисе дилера демонтируют старое реле топливного насоса и установят новое с разъемом и жгутом проводов, а также перенесут реле на кронштейн рядом с блоком РСМ.

В случае, если внешнее реле топливного насоса не установлено, будет модифицирован блок TIPM и установлено внешнее реле топливного насоса.

Фото: Depositphotos

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