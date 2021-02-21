Сова в бампере: ей повезло выжить после тарана

Достать птицу оказалось непросто — помогли спасатели.

Автор видео из Южной Каролины (США) рассказывает, что они ехали в пятницу вечером на ужин, когда что-то коричневое врезалось в машину.

Сначала семья решила, что они сбили кошку, но, заглянув за воздухозаборник переднего бампера, увидели два больших круглых глаза, которые смотрели напряженно и испуганно. Пришлось вызывать спасателя, а процесс вызволения пернатого сняли на видео.

Приятно наблюдать за действиями специалиста, который осторожно и со знанием дела вызволяет птицу. Та понимает, что ее спасают, и даже не делает попытки клюнуть человека. Достав ее, пожилой мужчина аккуратно расправляет бедняге крылья и щупает, не повреждены ли косточки. Все это время он абсолютно спокоен, его движения уверенные и четкие.

Машина пострадала несильно — пришлось только оторвать небольшой кусок сетки воздухозаборника. Зато птица осталась жива.

Пока сова находится под наблюдением, скоро ей предстоят «летные испытания». Если летать она не сможет, ее направят в специализированный зооцентр на реабилитацию.

А тут — невероятная история из Пыть-Яха со счастливым концом.

Видео: YouTube