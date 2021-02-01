Щенок замерз и залез под капот, а водитель поехал (но малыша спасли!)

Возможно, самое милое видео с сотрудником ГИБДД: невероятная история из Пыть-Яха со счастливым концом.

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На улице Солнечной города Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудники дорожной полиции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2114 — и услышали странные звуки, доносящиеся из-под капота. Когда водитель открыл капот, удивлению полисменов не было предела, что уж говорить про владельца машины.

В моторном отсеке сидел щенок, который, вероятно, забрался в машину с работающим двигателем, потому что очень замерз. Найденыша извлекли из его укрытия и, убедившись, что он не пострадал, перенесли в служебный автомобиль, который доставил путешественника в отделение ГИБДД. Сайт МВД РФ сообщил, что после работы один из автоинспекторов забрал малыша домой, чтобы помыть и накормить.

На следующий день сотрудники ГИБДД решили найти новых хозяев для Счастливчика — так они назвали щенка. Они разместили информацию о нем в соцсетях, и вскоре на объявление откликнулась местная жительница. На данный момент Счастливчик уже обрел новый дом.

В Австралии произошла похожая история, но с местным колоритом: там любителем автомобильных двигателей оказался двухметровый питон.

Видео: YouTube, канал МВД Медиа