Неудачник сезона: парковка под прорвавшейся трубой

На пустой 7-этажной парковке владелица этого Форда выбрала не самое удачное место. Зато автомобиль теперь точно не угонят.

Материалы по теме Водитель, как фотомодель: зеваки пропускают остановки

Когда жизнь подкидывает тебе лимоны, делай лимонад, говорят американцы. Но у владелицы этого седана лимонов не оказалось, зато воды — более чем достаточно. И она решила прославиться, опубликовав фотографии своей машины в социальных сетях.

Сейчас на юге Соединенных Штатов царит мороз, к которому в этих регионах не то чтобы не привыкли, а вовсе не знакомы с подобной погодой. Неготовой к ненастью оказалась и инфраструктура: по всему Техасу отключено электричество, воды нет — она замерзла в трубах.

Мы знаем, чем опасен лед в трубах — их разрывает. И один такой разрыв произошел прямо над парковочным местом, где находился Ford Focus. Принадлежит он Киане Роуз, которая с юмором восприняла произошедшее. Как она сама подметила в видео, другого места для стоянки на совершенно пустой 7-этажной парковке в Далласе она не нашла и припарковалась под единственной прорвавшейся в здании трубой.

На фото не видно, получил ли автомобиль какие-либо повреждения. Вряд ли. Судя по всему, вода намерзала постепенно, образовав столбы, на которых теперь стоит машина. Следовательно, подвеске ничего не угрожает. После выходных в Техасе ожидается потепление, и жизнь там должна прийти в норму, а Форд Роуз — освободиться из ледового плена.

Ранее в США был замечен Джип, торчащий из 10-метровой горы снега.

Фото: Twitter