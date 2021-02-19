Кто из мужчин чаще попадает в аварии? Назовем имена

Самыми аварийными стали Егоры, а наименее убыточными — Анатолии.

Какой была аварийность клиентов-мужчин с самыми распространенными именами в 2020 году, подсчитали специалисты страховой компании «Согласие».

Среди страхователей с самыми распространенными аварийными мужскими именами стали Егоры — 16,3%. Убыточность Андреев и Евгениев составила 11,7% и 11,5% соответственно. У Алексеев — 11,2%. В аварии попадал каждый десятый Владимир, Артемы — несколько чаще (10,9%). У Александров и Дмитриев этот показатель составил по 10,7%, у Михаилов — 10,4% у Сергеев — 10,3%, у Николаев — 10,1%.

Частота убытков — это число убытков по автокаско у страхователей с этим именем за 2020 год, деленное на общее число полисов автокаско у страхователей с этим именем. Частота убытков 10,7% означает, что на 100 застрахованных водителей по имени Александр приходится 10,7 убытков.

Наименьшую убыточность показали Анатолии (9,5%). Среди других аккуратных водителей-мужчин — Леониды, Станиславы, Валерии и Валентины.

Среди обладателей редких имен клиентов кампании — Семен, Лев, Глеб, Герман, Тимофей, Роберт, Яков и Всеволод наиболее аварийными оказались Яковы, наименее — Тимофеи.

Также названы самые распространенные и необычные имена таксистов.



Фото: Depositphotos