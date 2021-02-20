Через 2,5 года суд поставил точку в тяжбе южноуральца с автоцентром.

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Летом 2018 года Владимир Нестеров приобрел у дилера в Челябинске новенький Volkswagen Touareg за 5,05 млн рублей, но через некоторое время в салоне появилась влажность: запотевали стекла и стало неприятно пахнуть.

Через год запах усилился, а у дочери владельца обострилась аллергия. Скоро запах стали ощущать все домочадцы, а однажды, после того как мужчина уехал в командировку на три недели и машина долго стояла, открыв салон, он почувствовал такую вонь, как будто что-то протухло. Он открыл нишу в багажнике, где хранится запаска, и обнаружил там 15 см воды. Сначала Нестеров решил, что ему неудачно помыли машину, вычерпал всю воду, все тщательно осушил, но на следующий день после дождя ниша вновь заполнилась водой. Заподозрив неладное, владелец обратился к дилеру: гарантия на автомобиль еще не закончилась.

В автоцентре «Гольфстрим» заменили уплотнение багажника автомобиля, для обработки снимали обшивку крыши, уплотнили стыки герметиком. Но запах не исчез, а салон начал покрываться плесенью, владелец даже ранее снял видео, где показал, что в автомобиле живет плесень различных видов, а под детским бустером прекрасно размножилась черная плесень, наиболее опасная для здоровья. Врач-аллерголог запретил возить дочку в этой машине.

Мужчина попытался расторгнуть договор купли-продажи, но у дилера ему ответили, что выявить недостаток не получается и он «не является существенным и не мешает эксплуатации автомобиля».

Тогда автовладелец стал судиться, и в августе 2020 года Калининский районный суд Челябинска встал на его сторону. Назначенные судом экспертизы пришли к выводу, что микрофлора опасна для здоровья и проблема является неустранимой, так как полная дезинфекция оценивалась экспертами в 3,15 млн рублей и гарантий не давала, то есть ремонт считался экономически нецелесообразным.

Однако автоцентр «Гольфстрим» с претензиями не согласился, подал апелляционную жалобу, и из-за ошибки в заполненных документах тяжба оказалась длительной, пишет «Челябинск.онлайн»: только 19 февраля 2021 года Челябинский областной суд постановил выплатить Нестерову 7,3 млн рублей за проблемный Touareg. Из этих денег: 5,05 млн рублей стоит сам автомобиль, 450 тысяч — это разница в цене с новым Touareg (цена за два с половиной года выросла), 1,5 млн — штраф, а остальное ушло на пошлины, экспертизу и так далее.

Теперь решение окончательное, оно вступило в силу: автовладелец вернет автомобиль дилеру, а тот обязан выплатить назначенную судом сумму.

Если страховщик затянул с ремонтом, его ждет штраф, постановил Верховный суд.

Коллаж: «За рулем»