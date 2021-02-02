Страховщик может быть оштрафован в пользу автовладельца, даже если хозяин машины об этом не просит.

12 ноября 2018 года произошла авария, в которой пострадал автомобиль гр-на Халимуллина. Пострадавший 26 ноября обратился к страховщику с заявлением о выплате, но 28 декабря ему было отказано на том основании, что якобы повреждения его автомобиля не соответствуют обстоятельствам аварии. Претензия в страховую осталась без ответа, и он обратился в суд, пишет «Российская газета».

Экспертиза, назначенная судом, установила, что некоторые повреждения соответствуют обстоятельствам ДТП, а стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составляет 45 тысяч рублей. Страховщик эти деньги перевел, но автовладелец их вернул. Тогда суд обязал страховщика направить машину на ремонт, а также выплатить неустойку за период с 16 декабря 2018 года по 16 февраля 2019 года в размере 5 тысяч и далее по день фактического исполнения обязательства из расчета 0,5% от суммы за каждый день просрочки, но не более 395 тысяч.

Апелляционный, а затем и Кассационный суды решили, что суд первой инстанции неправильно посчитал сроки просрочки. И изменил решение, взыскав со страховщика неустойку за период с 26 декабря 2018 года по 25 сентября 2019 года в размере 15 тысяч рублей и далее с 26 сентября 2019 года по день фактического исполнения обязательства из расчета 0,5% от суммы страхового возмещения, но не более 54 тысяч. Потерпевший не согласился и обратился в Верховный суд.

Верховный суд установил, что нижестоящие суды ошиблись в расчетах сроков. Согласно законодательству, страховщик обязан произвести выплату или направить машину на ремонт в течение 20 рабочих дней. Неустойка начисляется начиная с 21-го рабочего дня.

Заявление мужчина подал 26 ноября, значит, машину требовалось направить на ремонт не позднее 17 декабря. Неустойка начисляется с 18 декабря, а не с 26-го, как посчитала апелляционная инстанция. А еще нижестоящие суды назначили не ту неустойку — за несоблюдение срока направления машины на ремонт или выплаты страхового возмещения неустойка начисляется в размере 1%, а за несоблюдение сроков восстановительного ремонта — 0,5%.

Удовлетворяя требование потерпевшего, суд одновременно разрешает вопрос о взыскании с ответчика штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке независимо от того, просил ли об этом истец. Если он об этом не просил, суд ставит вопрос о взыскании штрафа на обсуждение сторон. В таком случае можно взыскать 50% от оспариваемой суммы в пользу потерпевшего. Но не один нижестоящий суд этого не предложил.

Из-за нарушения норм материального права Верховный суд отменил решения апелляционного и кассационного судов и направил материалы дела на новое рассмотрение, в любом случае страховщику придется раскошелиться.

Также Верховность суд разъяснил разницу между поддельными и подложными номерами.



Фото: dpa/picture-alliance