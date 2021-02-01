Русский «Land Cruiser» сделают на базе ...броневика

Броневик «Стрела» для армии выпустили недавно, теперь хотят сделать облегченную гражданскую версию.

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«Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser, рассказал РИА Новости гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

Небронированный вариант «Стрелы» должен стать основной командирской машиной в Вооруженных силах России. На этот вариант внедорожника возлагаются надежды, в перспективе его можно будет продавать всем желающим как гражданский автомобиль.

Проект «Стрела» — это линейка автомобилей: стандартная бронированная машина, ее небронированный вариант, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различных военных комплексов. Сейчас в армии как командирские используют внедорожники УАЗ-469.

На форуме «Армия-2020» «Военно-промышленная компания» подписала договор с министерством обороны на разработку проекта «Стрела». Эти внедорожники в два раза меньше бронеавтомобилей семейства «Тигр» (4,7 тонны против 8,2), при этом обладают противоминной защитой.

Общество с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») — частный производитель и партнер государства в сфере поставок специализированной высокотехнологичной бронетехники для нужд военных и силовых структур Российской Федерации. У компании есть гослицензия на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники. Производит БТРы, ВМП и бронеавтомобили «Тигр». Среди гражданской продукции — специальные машины полиции ВПК-3924 «Медведь» и снегоболотоходы.

Ранее о новом бронеавтомобиле «Стрела» «Военно-промышленная компания» рассказала на своей страничке в Фейсбуке.

Фото: ВПК

