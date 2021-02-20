Кроме нескольких «вечных» цветов есть множество тех, что меняются в зависимости от моды.

Все началось еще в 1990-х, с «мокрого асфальта», «брызг шампанского», «опатии» и «снежной королевы»... А может быть, даже раньше — ведь еще у ВАЗ-2101 в 1970-80-х были «липа», «адриатика», «слоновая кость».... Однако до сих пор экзотические названия цветов вызывают у части автомобилистов удивление.

Откуда взялся такой нейминг и как вообще производители автомобилей подбирают палитру для новых моделей, рассказал Youtube-канал «На заводе» на примере бренда Lada. Сейчас у марки в активе около 30 цветов, и основная гамма — черный, белый, серый, серебристый — неизменна. Но кроме них есть цвета, которые подвержены моде: в одном сезоне это может быть коричневый, в другом — зеленый. Поэтому палитра эволюционирует — так модели дольше «не приедаются», сохраняя свежий вид.

Конечно, у каждого цвета есть свое обычное название и заводской номер, однако, чтобы отличить, например, один красный оттенок от другого и сориентировать покупателя, дизайнеры придумывают названия, вызывающие какие-то ассоциации.

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В этой связи нельзя не отметить, что некоторые названия выглядят столь загадочными, что ассоциации для российского уха получаются неявными, а порой, может быть, и отсутствуют вовсе. И тем не менее, отмечают авторы видео, покупатели в последние годы начинают присматриваться именно к необычным оттенкам.

Набирают популярность так называемые коммуникационные цвета — то есть фирменные оттенки, созданные для определенной модели, сообщает источник. Да и в целом похоже, что отечественный покупатель «распробовал» яркие цвета и готов выделяться в транспортном потоке.

Конечно, 81% всех машин в мире все равно красят в четыре основных цвета, но моде подвержено все — и даже, казалось бы, вечный серебристый отдал лидерство белому цвету.

Видео: YouTube/«На заводе»