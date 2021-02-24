Какие машины хотят мужчины, прежде чем купить другую — журнал За рулем

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Какие машины хотят мужчины, прежде чем купить другую

В зависимости от возраста, у мужчин есть автомобили мечты. Это не дорогие спорткары, а вполне доступные модели. Тем не менее, покупают они другие машины.

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На решение мужчин могут влиять самые разные факторы, о которых мы можем догадываться, но вряд ли назовем точно. А вот о каких автомобилях они мечтают, приняв решение приобрести новый, выяснили аналитики Autospot.ru. Автомобильный онлайн-агрегатор изучил поведение более 10 млн пользователей на своем сайте за последние 12 месяцев. Оказалось, что изначально мужчины интересуются моделями, которые в итоге не возглавляют топы продаж. То есть они отказываются от их покупки, выбирая другую машину.

«Две трети, а именно 71% наших покупателей — мужчины, — рассказывает директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Щипачёв. — Больше всего в 2020 году среди них оказалось людей в возрасте 25–34 лет — 32%. На втором месте автомобилисты 35–44 лет — их 27%. 45-54-летних среди покупателей оказалось лишь 15%, еще 18% — на счету категории 55+. Интересно, что самые пассивные — покупатели 18–24 лет (9%). Но тут может быть причиной отсутствие не интереса, а возможностей».

Лидерами продаж новых автомобилей онлайн в 2020 году стали (с 1 по 10 места): Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia.

При этом бестселлер Hyundai Solaris не рассматривался изначально к покупке ни в одной возрастной группе.

Самой желанной моделью оказался кроссовер Skoda Kodiaq, который не вошел в топ-10. В таблице ниже вы увидите, что им, больше, чем любыми другими моделями, интересовались во всех возрастных группах, кроме мужчин, которым от 18 до 24. Но и тем интересна Шкода, а именно лифтбек Octavia. К слову, Октавия стала единственным не кроссовером, вошедшим в топы желанных моделей всех возрастных групп. Также мужчинам интересен Skoda Rapid, но только тем, кому 18–24, 25–34 и 45–54 лет. Что касается двух седанов — Kia Rio и Toyota Camry, то это мечта 18-24-летних.

Самые продаваемые в онлайне автомобили в России и степень их популярности у мужчин при первоначальном выборе в зависимости от возраста

Место

От 18 до 24 лет

От 25 до 34 лет

От 35 до 44 лет

От45 до 54 лет

55 и более лет

1

Skoda Octavia

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

2

Volkswagen Tiguan

Skoda Octavia

Volkswagen Tiguan

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

3

Mitsubishi Outlander

Volkswagen Tiguan

Mitsubishi Outlander

Volkswagen Tiguan

Hyundai Tucson

4

Skoda Kodiaq

Mitsubishi Outlander

Skoda Octavia

Hyundai Tucson

Volkswagen Tiguan

5

Skoda Rapid

Hyundai Creta

Skoda Karoq

Skoda Karoq

Hyundai Creta

6

Hyundai Creta

Skoda Karoq

Hyundai Creta

Hyundai Creta

Mazda CX-5

7

Toyota Camry

Skoda Rapid

Hyundai Tucson

Skoda Octavia

Kia Seltos

8

Skoda Karoq

Hyundai Tucson

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Toyota RAV4

9

Kia Rio Sedan

Mazda CX-5

Toyota RAV4

Skoda Rapid

Skoda Karoq

10

Hyundai Tucson

Kia Seltos

Kia Seltos

Kia Sportage

Skoda Octavia

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Фото: Anthony Fomin / Unsplash

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