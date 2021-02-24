Какие машины хотят мужчины, прежде чем купить другую

На решение мужчин могут влиять самые разные факторы, о которых мы можем догадываться, но вряд ли назовем точно. А вот о каких автомобилях они мечтают, приняв решение приобрести новый, выяснили аналитики Autospot.ru. Автомобильный онлайн-агрегатор изучил поведение более 10 млн пользователей на своем сайте за последние 12 месяцев. Оказалось, что изначально мужчины интересуются моделями, которые в итоге не возглавляют топы продаж. То есть они отказываются от их покупки, выбирая другую машину.
«Две трети, а именно 71% наших покупателей — мужчины, — рассказывает директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Щипачёв. — Больше всего в 2020 году среди них оказалось людей в возрасте 25–34 лет — 32%. На втором месте автомобилисты 35–44 лет — их 27%. 45-54-летних среди покупателей оказалось лишь 15%, еще 18% — на счету категории 55+. Интересно, что самые пассивные — покупатели 18–24 лет (9%). Но тут может быть причиной отсутствие не интереса, а возможностей».
Лидерами продаж новых автомобилей онлайн в 2020 году стали (с 1 по 10 места): Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia.
При этом бестселлер Hyundai Solaris не рассматривался изначально к покупке ни в одной возрастной группе.
Самой желанной моделью оказался кроссовер Skoda Kodiaq, который не вошел в топ-10. В таблице ниже вы увидите, что им, больше, чем любыми другими моделями, интересовались во всех возрастных группах, кроме мужчин, которым от 18 до 24. Но и тем интересна Шкода, а именно лифтбек Octavia. К слову, Октавия стала единственным не кроссовером, вошедшим в топы желанных моделей всех возрастных групп. Также мужчинам интересен Skoda Rapid, но только тем, кому 18–24, 25–34 и 45–54 лет. Что касается двух седанов — Kia Rio и Toyota Camry, то это мечта 18-24-летних.
Самые продаваемые в онлайне автомобили в России и степень их популярности у мужчин при первоначальном выборе в зависимости от возраста
|
Место
|
От 18 до 24 лет
|
От 25 до 34 лет
|
От 35 до 44 лет
|
От45 до 54 лет
|
55 и более лет
|
1
|
Skoda Octavia
|
Skoda Kodiaq
|
Skoda Kodiaq
|
Skoda Kodiaq
|
Skoda Kodiaq
|
2
|
Volkswagen Tiguan
|
Skoda Octavia
|
Volkswagen Tiguan
|
Mitsubishi Outlander
|
Mitsubishi Outlander
|
3
|
Mitsubishi Outlander
|
Volkswagen Tiguan
|
Mitsubishi Outlander
|
Volkswagen Tiguan
|
Hyundai Tucson
|
4
|
Skoda Kodiaq
|
Mitsubishi Outlander
|
Skoda Octavia
|
Hyundai Tucson
|
Volkswagen Tiguan
|
5
|
Skoda Rapid
|
Hyundai Creta
|
Skoda Karoq
|
Skoda Karoq
|
Hyundai Creta
|
6
|
Hyundai Creta
|
Skoda Karoq
|
Hyundai Creta
|
Hyundai Creta
|
Mazda CX-5
|
7
|
Toyota Camry
|
Skoda Rapid
|
Hyundai Tucson
|
Skoda Octavia
|
Kia Seltos
|
8
|
Skoda Karoq
|
Hyundai Tucson
|
Mazda CX-5
|
Mazda CX-5
|
Toyota RAV4
|
9
|
Kia Rio Sedan
|
Mazda CX-5
|
Toyota RAV4
|
Skoda Rapid
|
Skoda Karoq
|
10
|
Hyundai Tucson
|
Kia Seltos
|
Kia Seltos
|
Kia Sportage
|
Skoda Octavia
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Фото: Anthony Fomin / Unsplash