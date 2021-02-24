Какие машины хотят мужчины, прежде чем купить другую

В зависимости от возраста, у мужчин есть автомобили мечты. Это не дорогие спорткары, а вполне доступные модели. Тем не менее, покупают они другие машины.

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На решение мужчин могут влиять самые разные факторы, о которых мы можем догадываться, но вряд ли назовем точно. А вот о каких автомобилях они мечтают, приняв решение приобрести новый, выяснили аналитики Autospot.ru. Автомобильный онлайн-агрегатор изучил поведение более 10 млн пользователей на своем сайте за последние 12 месяцев. Оказалось, что изначально мужчины интересуются моделями, которые в итоге не возглавляют топы продаж. То есть они отказываются от их покупки, выбирая другую машину.

«Две трети, а именно 71% наших покупателей — мужчины, — рассказывает директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Щипачёв. — Больше всего в 2020 году среди них оказалось людей в возрасте 25–34 лет — 32%. На втором месте автомобилисты 35–44 лет — их 27%. 45-54-летних среди покупателей оказалось лишь 15%, еще 18% — на счету категории 55+. Интересно, что самые пассивные — покупатели 18–24 лет (9%). Но тут может быть причиной отсутствие не интереса, а возможностей».

Лидерами продаж новых автомобилей онлайн в 2020 году стали (с 1 по 10 места): Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia.

При этом бестселлер Hyundai Solaris не рассматривался изначально к покупке ни в одной возрастной группе.

Самой желанной моделью оказался кроссовер Skoda Kodiaq, который не вошел в топ-10. В таблице ниже вы увидите, что им, больше, чем любыми другими моделями, интересовались во всех возрастных группах, кроме мужчин, которым от 18 до 24. Но и тем интересна Шкода, а именно лифтбек Octavia. К слову, Октавия стала единственным не кроссовером, вошедшим в топы желанных моделей всех возрастных групп. Также мужчинам интересен Skoda Rapid, но только тем, кому 18–24, 25–34 и 45–54 лет. Что касается двух седанов — Kia Rio и Toyota Camry, то это мечта 18-24-летних.

Самые продаваемые в онлайне автомобили в России и степень их популярности у мужчин при первоначальном выборе в зависимости от возраста

Место От 18 до 24 лет От 25 до 34 лет От 35 до 44 лет От45 до 54 лет 55 и более лет 1 Skoda Octavia Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq Skoda Kodiaq 2 Volkswagen Tiguan Skoda Octavia Volkswagen Tiguan Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander 3 Mitsubishi Outlander Volkswagen Tiguan Mitsubishi Outlander Volkswagen Tiguan Hyundai Tucson 4 Skoda Kodiaq Mitsubishi Outlander Skoda Octavia Hyundai Tucson Volkswagen Tiguan 5 Skoda Rapid Hyundai Creta Skoda Karoq Skoda Karoq Hyundai Creta 6 Hyundai Creta Skoda Karoq Hyundai Creta Hyundai Creta Mazda CX-5 7 Toyota Camry Skoda Rapid Hyundai Tucson Skoda Octavia Kia Seltos 8 Skoda Karoq Hyundai Tucson Mazda CX-5 Mazda CX-5 Toyota RAV4 9 Kia Rio Sedan Mazda CX-5 Toyota RAV4 Skoda Rapid Skoda Karoq 10 Hyundai Tucson Kia Seltos Kia Seltos Kia Sportage Skoda Octavia

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