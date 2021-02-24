Автомобилисты задолжали штрафов на 11,3 млрд

Общая сумма задолженности по штрафам за год увеличилась почти на 1 млрд рублей, подсчитали в Службе судебных приставов.

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На сайте Федеральной службы судебных приставов РФ появилась сумма задолженности по штрафам автомобилистов. Если год назад нарушители были должны 10,4 млрд рублей, то теперь сумма долга составляет уже 11,3 млрд рублей.

Судебные приставы рассмотрели более 13,6 млн постановлений ГИБДД о взыскании штрафов. Это на 1,5 млн штрафов больше, чем годом ранее. Средняя же сумма долга составляет сегодня 830 рублей, что на 15 рублей меньше, чем было по итогам 2019 года. При этом отмечается увеличение количества штрафов, выписанных по материалам комплексов фиксации нарушений, на 20%.

«В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях», — цитирует ТАСС представителя МВД.

Также сообщается, что в 2020 году судебные приставы взыскали с должников 96 млрд рублей, из которых только 1,5 млрд рублей пришлось на долю штрафов ГИБДД.

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Фото: Сергей Коньков/ТАСС