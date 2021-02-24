Aurus увеличил цены на седаны Senat на четверть

Об увеличении цены сразу на 22% компания сообщила на своей страничке в соцсети.

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Как следует из сообщения, опубликованного в соцсети ВКонтакте, забронировать седаны Aurus Senat можно по цене от 22 млн рублей. Напомним, что ранее стоимость автомобиля составляла 18 млн рублей. Следовательно, роскошная модель отечественного премиального бренда стала дороже на 4 млн рублей — почти на четверть или на 22%.

Корректировка стоимости произошла незадолго до начала серийного производства автомобиля, которое начнется в мае этого года. Но речь идет, по сути, об особой серии автомобиля, которой будет отмечено начало производства.

«Стартовая цена модели Aurus Senat начинается от 18 млн рублей. Вместе с тем в соответствии с практикой, принятой на рынке, бренд выпускает первую серийную партию на высоком уровне опционального исполнения стоимостью 22 млн рублей. Поэтому сейчас Aurus предлагает первым клиентам рассмотреть для приобретения именно такую версию Senat. Дальнейшие выпуски модели Senat предполагаются и в других комплектациях, в том числе в исполнении за 18 млн рублей. Финальная стоимость будет уточняться к моменту приема подобных заказов», — говорится в сообщении.

Чем именно будут отличаться седаны за 22 млн рублей от более «доступных» версий, не уточняется.

Напомним, что автомобиль оснащается мягким гибридом мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатым автоматом, благодаря чему разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд. При длине 5,6 метров седан имеет 3,3-метровую колесную базу и просторный салон.

При этом очередь на Аурусы растет, что может быть вызвано советами президента на счет того, как можно улучшить автомобиль.

Фото: Aurus