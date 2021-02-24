Berlingo российской сборки: все цены на фургон

Цены на автомобили второго поколения начинаются от 1 229 000 рублей.

Материалы по теме Citroёn Berlingo российской сборки появится в марте

На заводе Peugeot—Citroen в Калуге началось производство Citroёn Berlingo нового поколения. Предзаказ на фургон можно оформить уже сегодня, в дилерских центрах машины появятся в ближайшее время.

Автомобиль освежили внешне и адаптировали для российских условий эксплуатации, усилив подвеску, сделав антигравийное покрытие днища и защиту картера двигателя. У автомобиля уже в базовой комплектации есть обогрев сидений и боковых зеркал, теплоизоляция моторного отсека, а для улучшенной шумоизоляции за доплату предлагают защиту пола грузового отсека и внутреннюю обшивку стен и дверей из ламинированной фанеры.

Автомобиль доступен в двух вариантах исполнения: стандартном, с длиной кузова 4380 мм, и удлиненном — 4628 мм. Максимальный объем грузового отсека достигает 4,1 куб. метра.

Задние распашные двери открываются на 180 градусов, у фургона небольшая погрузочная высота — 613 мм, в удлиненной версии предусмотрена боковая сдвижная дверь, а для надежного крепления предметов в пол грузового отсека вмонтировано шесть анкерных колец.

За безопасность отвечают подушка безопасности водителя, электронная система распределения тормозных усилий, система динамической стабилизации, система удержания автомобиля при начале движения на склоне.

Оснащается фургон двигателями объемом 1,6 л, бензиновым и дизельным. Первый, мотор «переваривает» топливо с октановым числом 92 и развивает мощность 115 л.с., а дизельный агрегат с турбиной развивает 90 л.с. Коробка передач одна — 5-ступенчатая механика.

Техобслуживание автомобиля предусмотрено через каждые 15 тысяч км, а гарантия составляет 2 года без ограничения пробега.

Цены на Citroёn Berlingo

1.6VTi 115 л.с. 5MT 1.6HDi 90 л.с. 5MT Стандартный кузов Удлиненный кузов Стандартный кузов Удлиненный кузов 1 229 000 рублей 1 319 000 рублей 1 289 000 рублей 1 379 000 рублей



