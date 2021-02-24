Финал «Азия Авто»: уволены все сотрудники

Группа компаний нарушила условия промсборки, так и не запустив новый завод, лишилась преференций государства и обязана выплатить по суду огромный долг.

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Около 2000 сотрудников группы компаний «БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО» (Усть-Каменогорск) уволят 10 марта, об этом сообщает казахстанский ресурс Tengrinews.kz. Власти уже заявили о том, что все сотрудники будут трудоустроены на новых рабочих местах, а руководство группы пообещало до указанного срока выплатить зарплату.

Как известно, иск Министерства индустрии и инфраструктурного развития к автосборочному заводу «Азия Авто» был удовлетворен. Суд обязал вернуть государству почти 174 млрд тенге (около 31 млрд рублей) за невыполнение условий обязательств по промсборке, взятых «Азия Авто» и строящимся заводом полного цикла «Азия Авто Казахстан». Сейчас первый завод не функционирует, а стройка второго заморожена.

Плюс АО «Азия Авто» обязано заплатить более 5 млрд госпошлины. По некоторым данным, производство автомобилей Lada в Казахстане может быть перенесено с мощностей «Азия Авто» в Усть-Каменогорске на конкурирующий завод «Сарыаркаавтопром» в Костанае, который сейчас выпускает широкие линейки моделей JAC и Chevrolet, а также грузовички Labo.

Завод «Азия Авто» выпускал автомобили Lada, УАЗ, Kia и Skoda. Сроки запуска нового, более мощного завода «Азия Авто Казахстан» неоднократно переносились.

Частью капитала нового завода с октября 2012 года владеет АВТОВАЗ.

Фото: «Азия Авто»