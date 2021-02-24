Кроссоверы Chery заметно подорожали

Машины 2021 года выпуска будут продаваться по новым прайсам.

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Российский дистрибьютор компании Chery опубликовал в соцсетях информацию о том, что кроссоверы 2021 года выпуска прибыли в Россию. Доставка из Китая осуществлялась на пароме, который, по заверениям компании, в силу своей массивности спокойно переживает непогоду — и поэтому машины в самых популярных комплектациях доставлены точно в срок.

Одновременно с обновлением запаса автомобилей у дилеров обновились и прайс-листы, замечают «Китайские автомобили». Кроссоверы Tiggo 4 во всех комплектациях подорожали на 20 тысяч рублей, Tiggo 7 Pro — на 50, Tiggo 8 — на 30 тысяч.

Chery Tiggo 4 — самый доступный в линейке, но уже дороже миллиона

Теперь Tiggo 4 обойдется минимум в 1 069 900, Tiggo 7 Pro — в 1 579 900, а Tiggo 8 — 1 749 900 рублей.

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Заметим, что для Tiggo 7 Pro компания недавно анонсировала появление во всех комплектациях полноразмерной запаски, подсветки передних порогов, 12-вольтовой розетки, дополнительных резиновых уплотнителей защиты порогов и хромированных молдингов на дверях, но пока эти изменения в конфигуратор не попали.

В марте 2021 года линейка моделей должна пополниться — к нам приедет Tiggo 8 Pro.

Фото: Chery