Новая Skoda Fabia: фото, размеры и двигатели

Стремительный рост, благодаря улучшенной компоновке платформы MQB-A0, позволит новой Skoda Fabia стать самой практичной моделью в своем сегменте. Объем багажника теперь 380 л (+50 л), это больше, чем у собратьев по концерну и внешних конкурентов, таких как Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio, Renault Sandero и Ford Fiesta. При сложенных задних сиденьях объем грузового отделения вырастает до 1190 литров.
Несмотря на увеличенный размер, Skoda заявляет, что ее инженерам удалось в значительной степени сохранить вес предшественника за счет новой конструкции. Кроме того, Fabia обещает стать самым аэродинамичным автомобилем в своем классе: коэффициент сопротивления с переходом в новое поколение упал с 0,32 до 0,28. Частично это достигается за счет установки активно регулируемой заслонки радиатора в нижнем воздухозаборнике переднего бампера.
Новую Fabia снова будут оснащать четырехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, мощностью 150 л.с. Он будет агрегатироваться исключительно 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Skoda также предложит атмосферный трехцилиндровый двигатель 1.0 MPI в двух вариантах мощности с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Модели среднего уровня будут поставляться с 1.0 TSI также в двух вариантах мощности, причем в «старшем» варианте 5-ступенчатая МКП будет заменена на 6- или 7-ступенчатую DSG. Дизельного мотора для модели не предусмотрено.
Автомобиль получит полностью светодиодные фары и задние фонари, а также цифровую приборную панель, 9 подушек безопасности и увеличенный со стандартных 40 л до 50 л топливный бак. Skoda также упоминает, что установила «центральный, отдельно стоящий дисплей». Другими словами, ее информационно-развлекательная система выполнена в форме планшета.
Новая Skoda Fabia будет представлена ближе к середине года вместе с обновленным Polo и, возможно, обновленной Ibiza. Fabia Combi следующего поколения ожидается к концу 2022-го или в начале 2023 года. Автомобиль получился большим и интересным, но в России ставки сделаны на недавно обновленный лифтбек Rapid. Поэтому пока этот хэтчбек у нас не ожидается.
- Как и среднеразмерный кроссовер Skoda Kushaq, который сначала появится на индийском рынке.
Фото: Skoda