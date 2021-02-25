Новая Skoda Fabia: фото, размеры и двигатели

Skoda опубликовала галерею снимков, изображающих замаскированный прототип хэтчбека четвертого поколения.

Материалы по теме Новая Skoda Fabia: нам не светит!

Новая Fabia значительно больше предшественницы и теперь теснее, чем раньше, связана с Volkswagen Polo, SEAT Ibiza и Audi A1. При длине 4107 мм, ширине 1780 мм и высоте 1460 мм, колесной базе 2564 мм супермини четвертого поколения лишь немного короче Golf Mk4, но при этом шире и выше. Для сравнения: габариты Гольфа (мм): 4148x1735x1440, колесная база — 2512 мм.

Стремительный рост, благодаря улучшенной компоновке платформы MQB-A0, позволит новой Skoda Fabia стать самой практичной моделью в своем сегменте. Объем багажника теперь 380 л (+50 л), это больше, чем у собратьев по концерну и внешних конкурентов, таких как Peugeot 208, Opel Corsa, Renault Clio, Renault Sandero и Ford Fiesta. При сложенных задних сиденьях объем грузового отделения вырастает до 1190 литров.

Несмотря на увеличенный размер, Skoda заявляет, что ее инженерам удалось в значительной степени сохранить вес предшественника за счет новой конструкции. Кроме того, Fabia обещает стать самым аэродинамичным автомобилем в своем классе: коэффициент сопротивления с переходом в новое поколение упал с 0,32 до 0,28. Частично это достигается за счет установки активно регулируемой заслонки радиатора в нижнем воздухозаборнике переднего бампера.

Новую Fabia снова будут оснащать четырехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, мощностью 150 л.с. Он будет агрегатироваться исключительно 7-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Skoda также предложит атмосферный трехцилиндровый двигатель 1.0 MPI в двух вариантах мощности с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Модели среднего уровня будут поставляться с 1.0 TSI также в двух вариантах мощности, причем в «старшем» варианте 5-ступенчатая МКП будет заменена на 6- или 7-ступенчатую DSG. Дизельного мотора для модели не предусмотрено.

Автомобиль получит полностью светодиодные фары и задние фонари, а также цифровую приборную панель, 9 подушек безопасности и увеличенный со стандартных 40 л до 50 л топливный бак. Skoda также упоминает, что установила «центральный, отдельно стоящий дисплей». Другими словами, ее информационно-развлекательная система выполнена в форме планшета.

Новая Skoda Fabia будет представлена ​​ближе к середине года вместе с обновленным Polo и, возможно, обновленной Ibiza. Fabia Combi следующего поколения ожидается к концу 2022-го или в начале 2023 года. Автомобиль получился большим и интересным, но в России ставки сделаны на недавно обновленный лифтбек Rapid. Поэтому пока этот хэтчбек у нас не ожидается.

Как и среднеразмерный кроссовер Skoda Kushaq, который сначала появится на индийском рынке.



Фото: Skoda