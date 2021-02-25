Полиция «припарковала» 45 суперкаров уличных гонщиков

Автомобили вовремя перехватили — заезд ожидался массовый и опасный.

Все мегаполисы знакомы со стритрейсерами, стремящимися жить не в вымышленном мире «Форсажа», а в реальном.

Однако от опасного увлечения не страдают нигде больше, чем в Гонконге. Недавно здесь полиция перехватила 45 суперкаров после многочисленных сообщений напуганных жителей о предполагаемых уличных гонках на незаконно доработанных автомобилях.

Вместо того чтобы перевезти машины на штрафстоянку, местные власти решили просто перекрыть часть оживленной улицы и припарковать их там для разбирательства и выписки штрафов. Возможно, у полиции просто нет стоянки соответствующего размера, но фотографии стихийной «парковки» взорвали интернет.

Уличные гонки — большая проблема мегаполисов, которую во всем мире решают по-разному. Но длинная вереница автомобилей, принудительно припаркованных на шоссе, согласитесь, зрелище уникальное. «У них не будет проблем со штрафами», — уверены ютуберы.

В минувшие выходные в Черногории представили Ford Mustang в агрессивном обвесе.



Фото: YouTube