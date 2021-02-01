Адский тюнинг Мустанга: теперь с «крыльями» и «жабрами»

Он бы и полетел, да только незачем — в месте его обитания не разгонишься для взлета. Есть лишь один километровый участок с разрешенными 100 км/ч, а на других дорогах позволено ездить вдвое медленнее.

Летом 2020 года в Черногорию заглянул Ford Mustang, и мужчины из тюнингового ателье Montetuning предложили «приодеть» спорткар. Хозяин согласился, и работа закипела. Сделали боди-кит, другие бамперы и пороги. Массивными крыльями это не закончилось, в них добавили воздуховоды для тормозов, а диаметр колес поменяли с 18 на 20 дюймов. Поставили карбоновый выхлоп и по-новому настроили выхлопную систему.

Автомобиль покрасили в бордовый металлик, а обвес — в черный матовый, и на маленькие форточки окон установили «жабры» — как в Ford Mustang Eleanor в «Угнать за 60 секунд».То есть сделали все, как «носят» в Голливуде, в похожем стиле приукрасил свой автомобиль и Джастин Бибер. В автомобиле улучшили охлаждение тормозов — это важно для преодоления горных серпантинов Черногории, где живет владелец спорткара. Мощность двигателя трогать не стали, она и так впечатляющая.

Машина была практически новая — 2017 г.в., с пробегом всего 7000 км, обвес и доработки обошлись владельцу в 10 000 евро, но оно того стоило!

Над созданием уникального дизайна специалисты трудились три месяца, весь обвес делали сами из стекловолокна и карбона, только диски заказали из США. Остальное создавалось вручную, сами рисовали эскизы.

Автомобиль заднеприводный, с мотором 2,3 л, мощностью 330 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая механика, дорожный просвет составляет 130 мм.

Ну а среди «пижонских» штучек — подсветка днища и колесных арок. Не все такое одобряют, но конкретно на этом автомобиле ночью на горном серпантине смотрится эффектно.

Фото: Montetuning