Конкурс на самый грязный автомобиль (жесткие фото)

Даже на фото салон выглядит жутковато, а представляете, что в жизни...

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В начале февраля британская автомобильная компания Euro Car Parts объявила конкурс на фото самой грязной машины в стране. И хотя победа в конкурсе — не то, чем стоит гордиться, это нимало не смутило Луизу Даффи, которая стала первой среди 200 участников, приславших фото своей машины. Приз, между прочим, был 200 фунтов стерлингов, а это в пересчете на рубли около 21 тысячи. Правда, выдается он не деньгами, а моющими средствами.

Посовещавшись (а тут было из чего выбирать!), жюри решило, что автомобиль Луизы Даффи из Манчестера, захламленный бутылками от диетической колы, чистящими средствами, пустыми коробками от салфеток и старой обувью, больше других заслуживает титула «Самый грязный автомобиль Великобритании».

32-летняя Луиза, мама двоих мальчиков, сказала: «Я невероятно рада! Хотя некоторые люди могут и обидеться, заслужив такой титул, но только не я. Ведь в машине такой беспорядок из-за моих счастливых детей, которые, несмотря на хаос, знают, где что лежит».

Элизабет Бартон из Уигана заняла второе место, правда, на конкурс она послала фото автомобиля мужа. Она категорически отказывается садиться в его машину, все поверхности которой усыпаны мусором, а сама машина не была на мойке уже четыре года. Поучаствовать в состязании женщина решила в воспитательных целях — надеется, что муж сделает выводы.

32-летний Эдди Имс удивляется, почему люди еа хотят садиться на место рядом с ним: ногой же можно отодвинуть в сторону огромную кучу бумажных стаканчиков из-под кофе.

Хелен Робинсон, директор по корпоративным коммуникациям Euro Car Parts, вручая приз и памятные подарки, сказала: «Мойка автомобиля часто может оказаться в самом конце вашего списка дел, и мы уверены, что многие спутают автомобили победителей с собственными. Все же мы рекомендуем регулярно чистить салон автомобиля, особенно сейчас, когда многие работают из дома и машины используются не так часто, и там может накапливаться неприятный запах. Мы надеемся, что набор для чистки поможет Луизе поддерживать ее машину в блестящем состоянии!».

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Фото: mirror.co.uk