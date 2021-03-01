«На эмоциях»: кортеж из 8 авто покуролесил в Москве

Нарушители перекрыли Варшавское шоссе столицы и демонстративно нарушали ПДД.

В воскресенье в 15:30 в столице состоялся свадебный заезд — на Варшавском шоссе кортеж из восьми машин перекрыл движение, проехав задним ходом. Машины были разные — от Kia Rio до Gelandewagen, но все они опасно маневрировали, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. Номера этих автомобилей столичному ЦОДД удалось достаточно быстро выявить по видеокамерам, позже их опубликовал в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта.



Все материалы были переданы в московское ГАИ, и лихачи в течение часа были задержаны на улице Артюхиной. На водителей, устроивших свадебный переполох, составлено более 10 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ. В частности, по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения»; ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак „Инвалид“; ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ „Нарушение правил маневрирования“.

Также в отношении одного из водителей был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», сообщает столичное МВД.

По данным издания «Подъём», автомобили из кортежа принадлежат азербайджанским семьям, проживающим в районе Южное Чертаново.

Водитель одной из иномарок объяснил опасное представление тем, что участники свадьбы «на радостных эмоциях» решили по-особенному отметить событие.

«Мы уже извинились перед правоохранительными органами за данный инцидент. Были штрафы много у кого, большие штрафы у тех, кто ехал задом. Со стороны это кажется дико, но все мы культурные люди», — передает его слова ren.tv.

В результате все участники заезда опоздали на церемонию бракосочетания.

Хорошо хоть не стреляли, думали очевидцы, наблюдавшие за кортежем. Как в случае с этой свадьбой, которую справляли в Красноярске три года назад.



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