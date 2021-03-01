В финалистах — Ferrari, Lexus, Skoda, Land Rover, Kia, Ford, Honda... и два Peugeot

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Международный конкурс Women's World Car of the Year (WWCOTY) вышел на финишную прямую: жюри, в которое входит пятьдесят журналисток из 38 стран, выбрало победителей в девяти основных номинациях. Премия проходит уже одиннадцатый год подряд. Россию в жюри представляет Олеся Репкина, старший редактор журнала Esquire.

Автомобили-победители в номинациях выбирались исходя из того, что каждый должен являться «совершенством, основанным на безопасности, комфорте, технологиях и соотношении цены и качества», пишет официальный сайт WWCOTY. По новым правилам, введенным в этом году, сначала в каждой категории девушки выбирали трех финалистов, а затем выбор сужался до одного победителя. К конкурсу допускались новые модели, запущенные в продажу с января по декабрь 2020 года.

Kia Sorento четвертого поколения понравился женщинам больше, чем другие финалисты категории полноразмерных SUV — Ford Explorer и BMW X6.

Организаторы конкурса сообщают, что из-за пандемии жюри столкнулось со сложностями — близкое знакомство с автомобилями стало для участниц проблемой, одна они приложили «дополнительные усилия» в этом отношении.

Лучшим городским автомобилем по версии женщин признан Peugeot 208, лучшим семейным — Skoda Octavia, лучшим премиальным авто — Lexus LC500 Cabrio, лучшим суперкаром — Ferrari F8 Spider, лучшим городским SUV — Peugeot 2008, лучшим среднеразмерным SUV — Land Rover Defender, лучшим большим SUV — Kia Sorento, лучшим пикапом — Ford F-150, а лучшим электромобилем — Honda e.

Теперь в голосовании остается один тур — жюри из девяти финалистов должно выбрать один автомобиль-победитель. Результат голосования объявят 8 марта 2021 года.

В прошлый раз автомобилем года по версии женщин стала Mazda 3.

Фото: WWCOTY, Kia