Мужчины в 3 раза чаще женщин получают штрафы ГИБДД

Впрочем, исследователи выкрутились следующим образом: это не потому, что женщины водят аккуратнее, а потому что мужчины традиционно проводят больше времени за рулем.

В 2020 году мужчины получили и оплатили в 2,7 раза больше штрафов за нарушение правил дорожного движения, чем женщины, показало исследование банка «Русский стандарт», на которое ссылается ТАСС.

Вместе с тем средний размер оплаченного штрафа у мужчин ниже почти на 6%, чем у женщин, — 388 руб. против 411 руб. соответственно. При этом в целом средний размер оплаченного штрафа за нарушения ПДД в прошлом году снизился на 8% относительно 2019 года и составил 394 рубля. В январе же 2021 года он сократился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 538 рублей.

Большинство автоштрафов были по 250 рублей, на них пришлось 68% общей доли квитанций. Нетрудно догадаться, что это мелкие штрафы — по 500 рублей, которые добросовестные автомобилисты уплатили, уложившись в 20-дневный срок и получив 50-процентный дисконт.

На втором месте чек в 500 рублей (13% от всех погашенных штрафов ГИБДД), а третьем — 750 рублей (4%).

Пятерку лидеров по оплаченным штрафам в 2020 году составили Москва (средний чек — 293 руб.), Санкт-Петербург (389 руб.), Казань (309 руб.), Самара (382 руб.) и Новосибирск — со среднем чеком штрафа в 400 рублей.

Самые «дорогие» штрафы оказались у молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Средний чек оплаченного штрафа в 2020 году в этой категории составил 536 рублей, что на 2% больше относительно 2019 года. За ними следуют водители в возрастной группе 31–40 лет. Здесь средний размер оплаченной квитанции составил 406 рублей, снизившись на 5% по сравнению с годом ранее.

Средний чек по штрафам среди россиян 41–50 лет — 360 руб., он снизился на 6% относительно 2019 года. На четвертом месте оказались клиенты 51–60 лет. Средняя оплаченная квитанция за нарушения правил дорожного движения у них составила 353 рубля, снизившись на 15% по отношению к результату годом ранее. При этом в январе 2021 года средний чек платежа за штраф был 522 руб. (рост на 30%).

Самыми аккуратными оказались водители — от 60 лет и старше. Для них в минувшем году чек составил 329 руб., что на 42% ниже показателя 2019 года. Хотя исследователи полагают, что повлиять на результат могла пандемия: люди из этой возрастной группы старались реже выходить из дома, и это, в том числе, сказалось на количестве поездок за рулем. При этом в январе 2021 года средний чек платежа за штраф у клиентов «60 плюс» был 633 рубля (рост на 44%).

При подготовке исследования аналитики изучили все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка за 2020 и 2019 годы, а также за январь 2021 года.

Есть ли разница между реакцией за рулем у мужчин и женщин , разбирался наш аналитик.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС