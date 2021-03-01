Мечта о дрифте: подросток поменял iPhone на Жигули

16-летний парень из Кирова исполнил свою мечту, а водить он учился… в компьютерных играх.

Материалы по теме Как дрифтить на Жигулях по голому льду (видео)

Получилось прямо как в меме: «Учился ездить в ГТА». В Кирове подросток обменял одиннадцатую модель айфона на седьмую модель «Жигулей», пишет паблик «Место происшествия Киров» ВКонтакте.

Учился дрифтить парнишка по компьютерным играм, потом на развязке у Большой горы он исполнил свою мечту — «валил боком». Причем в салоне было несколько друзей, в том числе новоиспеченный владелец айфона.

Вскоре 16-летнего Гришу задержали сотрудники ДПС. Понятно, что прав у парнишки никогда не было, а ездить он учился «виртуально». Жигули эти не обычные — со специальным ручником, «который как обычный, но его удобнее дергать». За вечер ребята надрифтили так, что оторвали бампер и сломали фару на и так уже видавшей виды машине.

Полиция составила административный материал по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ. Лихачу грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, оплачивать который придется родителям. О происшествии их уведомили, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних проведут с семьей профилактическую работу.

Тем временем друг Григория по секрету рассказал, что тот уже продал машину за 8 тысяч рублей, так что со штрафом он как-нибудь разберется.

Видео: YouTube