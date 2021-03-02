Jeep отказал индейцам Чероки

Однако дискуссия с народом чероки, требующим это сделать, еще не окончена.

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Напомним суть проблемы: компанию Jeep, которая теперь входит в состав концерна Stellantis, попросили прекратить использовать название Cherokee в своей продукции. От лица народа чероки это сделал главный вождь племени. Он объяснил, что его людям неприятно, что святое для них название красуется на кузовах машин, и неприемлемо, что на этом кто-то наживается, что это стало частью бизнеса.

Jeep попытался вступить в мягкий диалог с представителями коренного населения страны и готов пойти на финансовые вливания, например в образовательные программы для коренного населения. Но вождь чероки Чак Хоскин-младший говорит, что ничто не может изменить его мнения — трепать имя чероки недопустимо. Проблема выходит далеко за рамки Jeep, поясняет вождь. Любые компании, представляющие какой-либо бизнес, должны прекратить использовать имена и изображения коренных американцев. Это касается и сувениров, и песнопений на футбольных стадионах. Он пояснил, что пришел такой исторический момент, когда необходимо поднять эту тему, и он надеется на понимание. Хоскинг признал, что автопроизводитель пытается найти с ними компромисс. Но несмотря на то, что он не благословлял Jeep продолжать использовать имя Cherokee, он понимает, что компания продолжит это делать. В раскрутку названия модели вложены слишком большие деньги, чтобы производитель вот так резко решил его сменить. Но, похоже, индейцы вышли на тропу войны и готовы обратиться в суд, чтобы тот встал на их сторону.

Рекламу Jeep, в которой снялся известный певец Брюс Спарингстин, снова показывают.

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