Проверили бездорожьем: Tiguan, RAV4 или Sportage?

У Спортейджа есть принудительная межосевая блокировка, но у Тигуана и RAV4 — собственные системы адаптации к дорожному покрытию.

Недавний рестайлинг Тигуана — отличный повод собрать вместе три бестселлера в сегменте среднеразмерных кроссоверов. В компанию к «немцу» мы добавили RAV4 и Kia Sportage — и устроили им испытание проселком. Но для начала заглянули каждому кроссоверу под днище.

У Тигуана от пластиковой защиты до земли всего 180 мм, передний бампер щеголяет ненужным хромом понизу, зато днище продумано до мелочей: все прикрыто пластиком. У Спортейджа с просветом получше — 190 мм, а бампер грамотный, без блестящей накладки снизу. Но антикор и «шумку» стоит сделать самостоятельно — штатные составы нанесены фрагментарно. Тойота имеет клиренс в 185 см, сравнительно небольшой угол въезда и «красивую» (в течение недолгого времени) накладку на бампер. Зато средняя часть днища прикрыта щитками, вниз ничего не выпирает.

А потом мы набили в снегу глубокую колею и буксовали по ней, пока не надоело. Ни одна из трансмиссий не перегрелась! Видимо, помогли погодные условия: уровень снега доходил до порогов, а температура стояла —15 °С.

Зато проверка на стенде с роликовыми платформами, имитирующими лед с нулевым сцеплением, выявила отстающих: Sportage не прошел «диагональ», хотя только у него есть принудительная блокировка межосевой муфты — но помогло это лишь в случае перераспределения тяги по осям.

Обездвижила «диагональ» и RAV4: в его новомодной трансмиссии нет заднего дифференциала, и при замыкании фрикционы должны имитировать блокировку, но этого почему-то не происходит. Тигуан же упражнение выполнил без проблем, причем обошелся без всяких блокировок, самостоятельно распределив момент по нужным колесам.

Однако в целом и принудительная блокировка у Sportage, и системы адаптации к дорожному покрытию у RAV4 и Tiguan — подспорье на легком бездорожье очень неплохое. Но вот ходы подвесок у всей троицы по-кроссоверному невелики. И по сумме баллов, выставленных нашей экспертной группой, получился совершеннейший паритет. Но это лишь на бездорожье: учтя прочие аспекты — комфорт, управляемость, динамику, технологичность — мы все же выявили победителя.

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Интересный факт: как подсчитали эксперты, китайский кроссовер в эксплуатации получается дороже, чем корейский или японский.

Текст подготовлен по материалам публикации «Хит-трик» Кирилла Милешкина.