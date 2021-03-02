Средняя цена автомобиля за год выросла на 13,3%

Cредневзвешенная цена нового автомобиля в январе достигла 1,8 млн рублей.

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В январе 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 803 тыс. рублей, что на 13,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 2 млн 111 тыс. рублей (+14,1%), а отечественного автомобиля — 747 тыс. рублей (+7,7%).

Средневзвешенную цену рассчитывают на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Пока увеличение цен на рынке отразилось слабо. В январе, согласно AEB, продажи новых автомобилей уменьшились на 4,2%, но по прогнозу Комитета автопроизводителей, в феврале-марте продажи вырастут и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года.

АЕB прогнозирует небольшой рост продаж в 2021 году — на 2,1%, ну если не случится каких-нибудь непредвиденных обстоятельств.



Фото: Сергей Коньков/ТАСС