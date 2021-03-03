Audi вводит «гендерно-чувствительный» язык общения

Таким образом в компании хотят повысить значимость гендерного разнообразия и выступают за равенство в общении.

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С марта в компании Audi объявили о новой корпоративной политике, которая сначала будет вводиться в немецких офисах, а потом повсеместно. Суть ее в том, что любая гендерная идентичность должна рассматриваться с уважением и все гендеры равны.

Часто гендерное разнообразие в языке не видно из-за привычки использования слов только мужского рода.

Предлагается два основных варианта письменного общения, с учетом гендерной принадлежности. Во-первых, обходиться нейтральными формулировками — в общении по возможности не применять слова с намеком на род: вместо «сотрудник» — «сотрудники» или «менеджеры», вместо «начальник» или шеф — «руководящее звено».

Второй вариант — упоминать оба пола одновременно: в немецком языке это делается с использованием знака подчеркивания. То, что в русском языке ставится в скобках — например — сделал(а), господин(жа) и т.д.

С этого момента гендерно-чувствительные формулировки будут во внутренних и внешних письменных сообщениях Audi: в заявлениях правления, во внутренней сети Audi и пресс-релизах.

Чтобы сотрудники Audi не запутались на начальном этапе, межведомственная группа создала сайт в интернете, где содержится вся информация, глоссарий с примерами применения и анимационный фильм по данной теме.

Сотрудники по коммуникациям уже прошли онлайн-курсы обучения. Служба поддержки также предоставит поддержку всем работникам на вводном этапе. Задать вопрос о применении конкретных формулировок можно будет по электронной почте.

Гендерно-чувствительный язык сам по себе не создаст равных возможностей — в Audi это хорошо понимают. Поэтому компания уже давно поставила перед собой цель создавать для женщин равные условия не только в наблюдательном совете, но и в совете директоров и руководстве.

Формируются новые форматы работы, лучшие условия для совмещения работы и семьи. Вместо бессознательных предрассудков необходимо сформировать новый образ мышления, который в будущем должен закрепиться на уровне подсознания, отмечают в компании.

Audi уже давно активно продвигает женщин через специальные программы, например сотрудничая с женским бизнес-клубом Nushu.

Мангал, корзинка, сменная обувь... — что возят в автомобиле мужчины и женщины.



Фото: Audi