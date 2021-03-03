У российских автопроизводителей заканчиваются микросхемы

Как дальше выпускать электронику, в частности модули ЭРА-ГЛОНАСС, не совсем понятно.

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Российский автопром столкнулся с общемировым дефицитом чипов, который в некоторых случаях составляет 40%. Пока отечественные автозаводы не снижают выпуск, дефицит покрывается из складских запасов, но скоро он может затронуть и производство, отмечает «Коммерсант».

Речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, даже для работы кнопок на руле нужна управляющая микросхема.

Дефицит чипов для автопрома возник во всем мире: весной 2020 года на фоне эпидемии коронавируса автоконцерны сократили заказы, а восстанавливать производство не так просто. Специалисты говорят, что цикл производства микросхем достигает полугода, он состоит из выращивания кремниевых кристаллов и установки их в корпус. Выращивают их нечасто и сразу в большом количестве. Сейчас у производителей чипов на складах кристаллов нет.

В результате из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около 1 млн автомобилей по всему миру (около 5%).

С дефицитом столкнулась и компания «Сантэл Навигация», которая поставляет приборы ЭРА-ГЛОНАСС для СП Daimler и КАМАЗа, Ford Otosan, Isuzu, Chery, «Белджи» и другим автопроизводителям. Производитель сам чипы не устанавливает, закупает сразу печатную плату терминала ЭРА-ГЛОНАСС, где уже напаяно около 200–250 основных элементов. И если раньше сроки поставки детали составляли три-четыре месяца, то сейчас — шесть-девять месяцев. При этом машины без ЭРА-ГЛОНАСС на рынке РФ продавать нельзя.

Крупнейший производитель микросхем с долей рынка 55% — тайваньская TSMC. В 2020 году ее доля рынка автомобильных микроконтроллеров составила 70%, и это лишь 3% ее товарооборота.

Автомобили уже умеют обмениваться цифровой информацией — стоит задача подключить к этому как можно больше производителей.

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