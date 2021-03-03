Сколько, в среднем, стоит автомобиль в России? Цифра удивит

Иномарки за год подорожали более чем на 14%, отечественные в цене прибавили почти на 8%.

В январе 2021 года средняя иномарка в России стоила 2 111 000 рублей. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат». Эта сумма на 14,1% выше, чем в прошлом году. А средневзвешенная цена автомобиля отечественного бренда — 747 000 рублей, причем подорожание за год получилось менее значительное — всего на 7,7%.

В целом, без деления на отечественные авто и иномарки, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1 803 000 рублей, и выросла эта сумма на 13,3%. Отметим, что только за январь 2021 года цены на автомобили в стране выросли еще на 2–5%.

Средневзвешенную цену специалисты считают используя среднее значение рекомендованных дистрибьютором цен, а также объемы продаж по каждой модели с учетом всех модификаций — то есть вариантов по двигателю, трансмиссии, приводу и типу кузова.

Очередной скачок цен ожидался в феврале-марте 2021 года, и похоже, он уже начался: переписали цены некоторые китайские компании, а также Renault и Honda.

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