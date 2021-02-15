Honda CR-V и Pilot выросли в цене

И это на фоне новостей об уходе автомобилей марки с российского рынка.

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Бренд Honda готовится остановить поставки новых автомобилей в Россию — последние машины приедут к нам в конце 2021 года. В модельном ряду осталось всего два кроссовера — это Honda CR-V и Pilot, и прайсы на них в феврале 2021 года в очередной раз подверглись корректировке.

В среднем японские машины стали дороже на 30–95 тысяч рублей, то есть на 1,3–2,4% от прежней стоимости, отмечает Цена.Авто. Так, CR-V в базовой комплектации теперь обойдется в 2 399 900 рублей, а в топе — в 3 099 900 рублей. Более крупный Pilot продается по цене от 3 679 900 рублей, максимальная же комплектация потянет аж на 4 448 900 рублей.

Honda CR-V Honda Pilot

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До этого цены корректировались совсем недавно — в декабре 2020 года. По этим прайсам в январе 2021 года компании удалось продать в РФ всего 82 автомобиля, что на 23% меньше прошлогоднего уровня.

Некогда довольно популярная в России Honda в последние годы теряла покупателей своих автомобилей. Среди главных причин эксперты называют отказ от локализации сборки и, как следствие, невозможность установить конкурентные цены.

Полный анализ неудачи Хонды в России недавно провело японское издание Asahi Shimbun.

Фото: Honda