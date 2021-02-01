Японские СМИ объяснили, почему Honda ушла из России

Уход Хонды из России был ожидаем еще в 2015 году, полагает эксперт японского издания.

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Журналист японского издания «Асахи симбун» проанализировал причины, по которым марка Honda покинула российский рынок легковых автомобилей, и полагает, что это решение назревало уже давно.

В 2000-х годах в России бурно развивалась автомобилизация, машин продавали так много, что поставки от зарубежных производителей не могли угнаться за спросом. В 2002 году американская компания Ford открыла собственный завод в России, а в 2005 году французская Renault также начала производство на заводе совместного предприятия. Во второй половине 2000-х азиатские компании, такие как Toyota, Nissan и Hyundai из Южной Кореи, также начали локальное производство в России. Позже к ним присоединились Mitsubishi Motors и Mazda.

Такие производители, как Honda, Suzuki и Subaru, пошли другим путем и остановились на политике поставок готовых автомобилей в Россию. Тогда они исходили из того, что масштабы продаж в России ограничены, будущее и местная инвестиционная среда неопределенны, издержки производства высокие и есть проблемы с обеспечением качества продукции при местном производстве.

Продажи автомобилей Honda достигли максимума в 2008 году — 89 152 единицы, ее доля составила 2,9% рынка легковых автомобилей в России. Потом, по мере ухудшения экономической ситуации, доля стремительно сокращалась, а за последние два года она составляла всего 0,1%. В 2020 году компания продала всего 1508 автомобилей.

Дело в том, что за последнее десятилетие рынок продаж легковых автомобилей в России изменился не только в результате снижения продаж, но и стал сложным в качественном и структурном отношении для японских производителей.

Усилился спрос на недорогие автомобили, здесь лидирует Lada, которая является брендом местного российского производителя (но теперь в рамках альянса Renault-Nissan). Вслед за ней следуют корейские Kia, Hyundai, французский Renault, немецкий Volkswagen и т. д. Все они выпускают машины на своих российских заводах при одновременном получении налоговых льгот.

В 2010-х корейские производители представили мощные продукты с превосходными показателями стоимости в категории «B» (компактные автомобили), а японские производители полностью лишились массового сегмента. Тогда японцы переключились на кроссоверы, относящиеся к более дорогому ценовому диапазону, однако этот сегмент отличается малым разнообразием моделей и низкими продажами, поэтому зарабатывать стало сложнее.

По данным на 2008 год, общая доля японских производителей в продажах легковых автомобилей в России составляла около 25%. В 2020 году этот показатель упал до 16%. Кроме того, Honda стало трудно выживать, потому что она не может продемонстрировать конкурентоспособную цену с точки зрения местного производства. Первый звонок прозвучал в 2015 году, когда компания «Хонда Мотор Рус» объявила, что со следующего года приостановит импорт и продажи и сосредоточится на поставках запчастей и послепродажном обслуживании. Хотя импорт автомобилей Honda в Россию продолжался, компания перешла на другую схему поставок, когда каждый дилер должен был осуществлять импортные операции из Японии самостоятельно. При отсутствии помощи импортера в области рекламы и логистики дилеры оказались в затруднительном положении, бизнес стал малоприбыльным, и количество продавцов в России резко сократилось.

В то время российские СМИ писали, что это вежливое «прощай» в японском стиле. Другими словами, с тех пор Honda поступательно готовилась полностью покинуть российский рынок.

В последнее время на российском рынке продавалось всего два типа среднеразмерных внедорожников Honda — CR-V и Pilot, однако из-за отсутствия производства они существенно дороже, чем аналогичные продукты конкурентов. А 30 декабря прошлого года «Хонда Мотор Рус» объявила, что к концу 2021 года поставки автомобилей Honda на российский рынок будут полностью прекращены. В прошлом году Honda Group продала около 5 млн автомобилей по всему миру. При таких обстоятельствах слишком затратно выделять управленческие ресурсы на российский рынок, где больше чем 1500 авто в год продать все равно не удастся.

Кстати, российский автомобильный рынок покинула не только Honda. В 2015 году такое решение приняла американская компания General Motors, а в 2019-м свернул бизнес в России и Ford, который первым организовал здесь местное производство.

Можно сказать, что по мере ухудшения рыночной конъюнктуры отсеивается все больше автоконцернов. В 2000-е годы экономика России раздувалась как мыльный пузырь, и уход одного за другим игроков с российского рынка вызывает «чувство растерянности», пишет японское издание.

В этом году зыбким стало и положение китайской компании Zotye на российском рынке, но несколько по иным причинам.



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