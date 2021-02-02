Россию покинул бренд Zotye? Проверили слух

И да, это просто слух, хотя компания действительно находится на перепутье.

Компания Zotye в России переживает непростой период: с официального сайта пропали прайс-листы моделей (Zotye T600 и Coupa), на складах дилеров автомобилей практически не осталось, новые не завозят, и некоторые СМИ поспешили заявить, что китайский бренд покидает Россию.

Еще в декабре российский офис Zotye с оптимизмом смотрел в будущее, несмотря на банкротство основного акционера в Китае. В 2019 году в России, согласно AEB, было реализовано 1373 автомобиля этой китайской марки, и планы были грандиозные, в 2020-м реализовано всего 158 штук, а в январе этого года в графе продаж стоит уже прочерк.

Ранее на нашем рынке были представлены кроссоверы Zotye T600 по цене от 971 000 рублей и Coupa — от 1 189 600 рублей.

«За рулем» обратился в представительство компании, где сообщили, что слухи об уходе бренда из России сильно преувеличены.

«Да, мы действительно убрали с сайта все прайс-листы, так как машины проданы, у дилеров остаются лишь отдельные экземпляры, а новых мы пока не завозим, потому что ждем решения из штаб-квартиры китайского бренда, где сейчас идет смена владельца.

Процесс непростой, думаю, до лета он продлится точно. Скорее всего, новым владельцем станет мощная государственная китайская компания, имя называть пока преждевременно, вместе с этим обновится модельный ряд и на российском рынке появятся новые автомобили. А пока мы занимаемся обслуживанием клиентов, предоставляем услуги сервиса и ведем продажи запчастей. По-прежнему оказываем всестороннюю гарантийную поддержку автовладельцам», — рассказал нам заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Александр Татьянич.

Еще в 2019 году в планах китайского производителя был вывод на наш рынок кроссовера нового поколения Zotye T600 и совсем нового Т700.



Фото: Zotye