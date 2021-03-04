Новый логотип Renault: плоский вместо 3D

Французская компания готовится обновить свой знаменитый ромб. Вслед за другими производителями эмблему сделают двухмерной.

Вскоре после вступления в должность Лука де Мео начал озвучивать новые идеи. Его будущая программа под названием «Renaulution» направлена ​​на то, чтобы сделать продукцию французского автопроизводителя конкурентоспособной на долгие годы. Для начала настоящего нового старта нужны новые решения, поэтому новый логотип — это не робкое обновление, это заметное изменение дизайна, самое большое с 1992 года.

К 2025 году планируют выпустить 14 новых моделей под девизом «Nouvelle Vague» («Новая волна»), семь из которых будут чисто электрическими. Примером новой волны стал электрический концепт Renault 5, на котором уже красовался новый логотип, но в январе компания специально не акцентировала на этом внимание. И вдруг он неожиданно снова появился в конце новой рекламной кампании электрокара ZOE.

В 2021 году в моде логотип «плоский дизайн».

Визуально новый логотип знаменует собой новое начало, не отрываясь при этом от традиционных корней. Вместо массивного трехмерного ромба французы в будущем планируют использовать простой логотип с двойным контуром переплетающихся линий. Пока неизвестно, когда мы увидим новый лого на серийной машине, скорее всего, он будет красоваться на электрическом Mégane, который представят в конце года.

Логотип Фольксвагена тоже стал простым и плоским.

Фото: Renault