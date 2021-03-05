Бешеный трамвай протаранил девять автомобилей

Произошло это сегодня утром в районе железнодорожного вокзала в Иркутске.

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Трамвай, у которого отказали тормоза, утром 5 марта протаранил девять автомобилей в Иркутске, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области и на своей странице ВКонтакте опубликовала видео происшествия.

Случилось все в 8.40 утра. По словам вагоновожатого, который имеет 20 лет рабочего стажа, он ранее заметил техническую неисправность трамвая, высадил пассажиров и решил самостоятельно доехать до места ремонта. Однако неожиданно у трамвая совсем пропали тормоза, и на улице Звездинской он сначала повредил два легковых автомобиля, потом дорога пошла под гору, трамвай разогнался и, как кегли, раскидал еще семь автомобилей.

По данным администрации Иркутска, причиной ДТП стал отказ тормозов, за медпомощью обратился один человек.

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил проверить весь подвижной состав муниципального предприятия «Горэлектротранс», которому принадлежит неисправный трамвай, непонятно почему вообще вышедший на линию.

Среди пострадавших автомобилей — машина автошколы ИрНИТУ. Привыкший к неожиданностям инструктор вовремя заметил в зеркало заднего вида несущийся трамвай и успел отвернуть в сторону руль учебного автомобиля. Девушка за рулем растерялась и была очень напугана, но в учебном авто никто не пострадал.

Сотрудники полиции разбираются с обстоятельствами происшествия.

Дикие скачки устроили на дороге лесные олени.



Видео: ВКонтакте