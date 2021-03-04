Олени на дороге устроили дикие скачки

Водителю из Польши пришлось столкнуться не с одним животным, а с целым стадом, решившим пересечь дорогу.

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На записи с регистратора черный BMW 5-й серии едет по двухполосной лесной дороге, на которую внезапно выбегают олени. Водитель нажимает на тормоз и избегает наезда на одного оленя, однако за первым последовали другие, всего их было не менее 15.

Некоторые из них даже подпрыгивали, чтобы избежать столкновения с BMW, но один все-таки приземлился на крышку багажника и заднее стекло. Животное и само сильно испугалось и, отлетев на вторую машину, все же оправилось и, прихрамывая, побежало обратно в лес. Если присмотреться, крышка багажника и левое крыло помяты сохатым, но заднее стекло все же уцелело.

Также, скорее всего, поврежден и капот того автомобиля, где установлен видеорегистратор, снимавший набег оленей, но на видео это рассмотреть нельзя.

В России наезд на животное, в результате которого автомобиль получил повреждения, однозначно приравнивается к ДТП, и если водитель уехал, его могут привлечь к ответственности за оставление места ДТП.



Видео: YouTube