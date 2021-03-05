Эта украинская разработка была представлена на выставке IREX Defense Expo в Абу-Даби.

Амфибия по имени Storm от компании Highland Systems способна не только нырять в воду и штурмовать грязь. Машина оснащена гибридной трансмиссией и имеет внушительный запас хода, но измерять его логичнее не в километрах, как на трассе, а в часах.

С запущенным дизельным мотором танк может оставаться мобильным от 18 до 36 часов. При этом на электротяге амфибия способна двигаться еще до 3,5 часов, в зависимости от скорости.

Мощность гибридной силовой установки составляет 2500 лошадиных сил при массе Шторма 8 тонн.

Это позволяет машине развивать скорость до 140 км/ч на суше и до 30 км/ч на воде, преодолевая волны высотой до полутора метров.

Storm имеет хорошую броню, защищающую, в том числе, от баллистических снарядов, мин и СВУ (уровень 1 или 2 по STANAG). Штормом также можно управлять дистанционно.

Пока в мире существует всего один прототип Storm, который проходит испытания.

Также разрабатывается его подводная версия, которая сделает Storm не просто амфибией, но и подводной лодкой.

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Фото: Highland Systems