Большая часть расходов в рамках сервисной кампании ляжет на фирму LG Chem.

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Это, пожалуй, самый крупный в мире отзыв электромобилей. Он даже заставил Hyundai Motor Co резко снизить операционную прибыль за четвертый квартал — на 265 млн долларов. И это при том, что производитель аккумуляторов LG Chem Ltd возьмет на себя основную часть расходов.

По данным информационного агентства Yonhap и других южнокорейских СМИ, LG возьмет на себя 70% предполагаемых затрат в размере 900 млн долларов, которые нужны для замены аккумуляторных систем примерно 82 000 электромобилей по всему миру.

Отзыв, в основном, касается Hyundai Kona EV — самого продаваемого электромобиля Hyundai. Аккумуляторы придется заменить почти у 76 тысяч электрокроссоверов, выпущенных в период с 2018 по 2020 годы. Это уже не первая отзывная кампания кроссовера: в конце прошлого года модели потребовалось обновление программного обеспечения после серии пожаров. Также отзыв затрагивает модели Ioniq EV и автобусы Elec City.

В России владельцев отзываемых машин будут «пробивать» по базе.

Фото: Hyundai