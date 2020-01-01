Владельцев отзываемых машин будут «пробивать» по базе

Большинство хозяев участвующих в сервисных кампаниях автомобилей не приезжают в сервис, и найти их для информирования о необходимости ремонта сегодня невозможно.

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Новый ГОСТ, регламентирующий отзывные кампании транспортных средств в России, в настоящее время проходит публичное обсуждение. В нем предусмотрено немало нововведений. В частности, сервисные кампании смогут быть не только добровольными, но и принудительными, а дефекты будут делиться на несколько классов. Но все это касается в большей степени автопроизводителей.

Предлагаемый к принятию ГОСТ коснется и владельцев транспортных средств. О необходимости ремонта в рамках сервисной кампании их уведомляют официальные представители производителей по телефону или почте, указанным при покупке машины в салоне. Однако чаще транспортные средства оказываются уже перепроданными, и найти нового хозяина у представительств нет никакой возможности. Тем временем, обнаруженные дефекты оказываются весьма существенными и могут угрожать жизни людей.

В новом ГОСТе предусматривается обязанность новых владельцев перепроданных машин сообщать свои данные какому-либо дилеру, чтобы с ними могли связаться в случае проведения отзывной кампании. Кроме того, при поиске владельцев производителям будут помогать госструктуры. В частности, предусматривается поиск владельцев машин по базам ГИБДД, техосмотра и страховой (по ОСАГО). Таким образом, уклонистов смогут обязать принять участие в сервисной кампании.