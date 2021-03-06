Можно ли управлять автомобилем вслепую? Лайфхак от гонщиков

Нельзя. Но экипаж команды АВТОВАЗа может показать вам, что такое взаимопонимание между пилотом и штурманом.

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Сразу предупредим, что трюк выполнялся профессионалами на специально оборудованной территории (в данном случае это картодром) с соблюдением всех мер безопасности. Повторять его ни в коем случае не нужно. Однако взглянуть, на что способен настоящий раллийный экипаж, будет очень интересно. Команда LADA Sport ROSNEFT, выступающая в российском ралли, провела оригинальный эксперимент.

Пилот Дмитрий Воронов сел в карт с завязанными глазами, а задачей штурмана Виктора Позерна было провести его по маршруту с минимальным количеством ошибок. Вы только взгляните, насколько слаженными получаются действия: штурман мгновенно реагирует на ситуацию и поправляет гонщика, не давая проблеме развиться, а пилот четко следует указаниям, в буквальном смысле идя на голос!.. На самом деле это — лишь небольшой развлекательный эпизод, так ребята снимают напряжение между допами ралли «Малахит» в Челябинской области.

Вот где действительно пришлось нелегко всем, включая технику: 22–23 февраля морозы на Урале стояли просто экстремальные! Тем не менее, экипаж на автомобиле Lada Granta R2 отлично справился с задачей, безошибочно прошел 81 километр спецучастков и занял первое место в зачете «1600Н», где приняло участие 13 спортивных коллективов. Сезон открыт!

Вы уже посмотрели художественный сериал про гоночные КАМАЗы? Если нет, начните с официального трейлера.

Видео: Youtube/LADA Sport ROSNEFT