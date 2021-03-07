Как работал сервис советских автомобилей в Африке (видео)

Компанию основали еще в 1960-х, и она продавала огромную номенклатуру советской техники.

Как известно, автомобили из СССР поставлялись во многие уголки земного шара и, в частности, в африканские страны. Youtube-канал 4x4 NIVA-TV опубликовал сюжет Центрального телевидения СССР, снятый в декабре 1980 году в столице Эфиопии городе Аддис-Абеба.

Фильм рассказывает о совместной советской-эфиопской компании по продаже и обслуживанию советской техники. К тому моменту компания проработала уже 16 лет. Она продавала автомобили, тракторы, металлорежущие станки, генераторы и многое другое. Помимо торговых площадей, она располагала ремонтными мастерскими, а также учебными классами, где эфиопы под руководством советских специалистов могли получить профессию тракториста, водителя, автослесаря.

Кстати, автомобилей ВАЗ-2101, которые были одним из основных товаров указанной компании, и по сей день на улицах Аддис-Абебы можно встретить немало. Дело в том, что в 1980-е они стали широко использоваться в такси (именно поэтому большинство «единичек» Аддис-Абебы — в характерной сине-белой раскраске) и, благодаря щадящему климату и надежной конструкции, сохранились в большом количестве.

С российским автопромом Эфиопия связана до сих пор: сейчас, например, там планируют запустить сборку внедорожников УАЗ Хантер.

Видео: Youtube/4x4 NIVA-TV