Праздничное видео: красивая девушка работает на сборке КАМАЗов

Проект ZAVODчанка рассказывает о девушках, которые трудятся на огромном предприятии.

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На КАМАЗе существует интересный проект. Он называется ZAVODчанка и показывает, как на огромном машиностроительном предприятии работают женщины разных профессий. КАМАЗ — это не только автомобильный завод, но и завод двигателей, завод каркасов кабин, прессово-рамный завод, ремонтно-инструментальный завод, а также кузнечный и литейный заводы.

На этих предприятиях трудятся девушки и женщины самых различных профессий, причем во всех подразделениях: инженерно-технических, экономических, кадровых и непосредственно на производствах. Сегодняшний рассказ ZAVODчанки — о слесаре механосборочных работ Маргарите Деминой.

Маргарита работает на КАМАЗе три года. На автомобильный завод она поступила после того, как окончила университет КНИТУ в Казани по специальности инженер-механик. Сейчас работает слесарем МСР на главном сборочном конвейере и занимается сборкой и установкой подножек на кабины грузовиков.

Поздравляем всех девушек и женщин с праздником! Желаем успехов в труде и простого человеческого счастья.

МГТУ им. Н.Э. Баумана тоже неплохо подгадал к празднику и выпустил календарь со студентками и родстером Крым.

Видео: Youtube/ПАО КАМАЗ