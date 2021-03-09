Обновленный Opel Grandland X будет похож на Мокка

Кроссоверу всего три года, но в 2022 году его ожидает фейслифтинг, при этом в технической части ничего не изменится.

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Хотя на этих снимках Grandland X 2022 года особо не удается рассмотреть, понятно, что его оснастили новыми фарами и противотуманками. Модель получит новый передний бампер с многоярусными воздухозаборниками. Решетка радиатора полностью закрыта, хотя уже известно, что она будет в стиле тех, что установлены на Mokka и Crossland.

Скорее всего, в середине цикла у автомобиля будет и модифицированный задний бампер, и обновленные фонари.

Поскольку Grandland X уже имеет двигатели от PSA, под капотом, вероятно, не будет никаких серьезных изменений. Это означает, что мы можем ожидать знакомые бензиновые и дизельные силовые агрегаты, а также подключаемый гибридный вариант. Последний имеет 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, литий-ионный аккумулятор емкостью 13,2 кВт.ч и электродвигатели общей мощностью до 296 л.с. Этот вариант становится все более популярным в Европе.

Ясность появится в ближайшие месяцы, поскольку ожидается, что обновленный Grandland X поступит в продажу в 2022 году.

В России Opel Grandland X предлагают по цене от 2 069 000 рублей. Это автомобиль с одним 1,6-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 150 л.с., 6-ступенчатым автоматом и передним приводом. Всего у модели на нашем рынке три комплектации: Enjoy, Innovation и Cosmo, самая дорогая версия обойдется в 2 499 000 рублей.

Напомним, Opel уходил с нашего рынка, когда был в составе GM, но в 2019 году уже в составе альянса PSA вернулся в Россию с двумя моделями: Zafira Life и Grandland X.

Ходят слухи, что при обновлении «немецкий брат Peugeot 3008» лишится буквы «Х» в конце названия.

Фото: Automedia