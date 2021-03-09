Цены кроссовера JAC S7: база дешевле 1,5 млн рублей

Мотор 174 л.с., неплохие комплектации, а семиместные версии — от 1 579 000 рублей

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9 марта 2021 года российские дилеры JAC начали выдавать первые приобретенные кроссоверы S7 клиентам. А в конце прошлой недели, 5 марта, прошла онлайн-презентация новинки, которую публике представлял музыкант Родион Газманов. На презентацию выставили не максимальную комплектацию, а среднюю, однако и она произвела хорошее впечатление.

Напомним, кроссовер имеет габаритную длину в 4776 мм и колесную базу в 2750 мм, а салон может быть пяти- и семиместным — правда, такой вариант на презентации не освещали. Силовой агрегат — 1,5-литровый бензиновый турбомотор (174 л.с. и 251 Нм) в паре с 6-диапазонным преселективным роботом, привод — только передний. С такими данными ближайшими конкурентами JAC S7 видятся Chery Tiggo 8, Skoda Kodiaq, GAC GS8 и Hyundai Santa Fe. Правда, у некоторых конкурентов есть версии с полным приводом, но зато JAC S7 дешевле их всех.

Базовая версия называется Basic, она обойдется в 1 449 900 рублей. Уже в этом варианте у кроссовера есть кондиционер, мультимедийный центр с экраном 12,3", аудиосистема на 4 динамика, камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль, системы ABS+EBD, HBA, ESC, помощь при старте на подъеме и спуске, электроручник, светодиодные ДХО и стоп-сигналы, зеркала с электроприводом и повторителями в корпусах.

В средней комплектации Comfort появляется выбор между пятиместным и семиместным салоном — в зависимости от этого цена варьируется от 1 579 000 до 1 649 000 рублей. В топ-варианте Luxury у салона также есть две разновидности, так что цены — от 1 689 000 и 1 749 000 рублей.

Подробные списки комплектаций JAC S7 уже известны.

Видео: Youtube/JAC MOTORS RUSSIA