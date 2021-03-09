Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки — журнал За рулем

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Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки

Курьез произошел в московском жилом комплексе «Ривер Парк», расположенном на улице Коломенской.

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При неудачном маневрировании кроссовер Porsche пробил внешнюю стену многоэтажного паркинга на Коломенской и свесил передние колеса и бампер на высоте около 12 метров.

На снимках видно, что автомобиль остановила массивная стальная поперечная балка здания. Непонятно, зачем нужная сетка, так как ни она, ни пластиковый фасад машину остановить не смогли.

Судя по состоянию передних стоек Porsche Macan, которые не погнулись, скорость кроссовера была небольшой. Поэтому после аварии водитель без проблем покинул автомобиль.

Стоимость одного машиноместа площадью 13,25 квадратных метра на этой парковке составляет 614 тысяч рублей. Но есть места по цене 708 тысяч и 830 тысяч рублей, площадь которых может достигать 16,35 квадратных метров. Всего машиномест более 7 тысяч.

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки

Курьез произошел в московском жилом комплексе «Ривер Парк», расположенном на улице Коломенской.

Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки — фото 1229410Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки — фото 1229411Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки — фото 1229409Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки
Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки

Курьез произошел в московском жилом комплексе «Ривер Парк», расположенном на улице Коломенской.

Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки — фото 1229411Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки — фото 1229409Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки — фото 1229410Porsche едва не вылетел с 3-го этажа парковки
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